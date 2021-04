Vrachtwagenchauffeur onwel, automobilist grijpt in en zet truck stil

In Voerendaal is vanochtend een vrachtwagen in een voortuin van een woning terechtgekomen. De chauffeur was onwel geworden en had de macht over het stuur verloren. De truck reed daarop langzaam een tuin binnen. Een automobilist zag het gebeuren, sprong uit zijn auto, klom in de cabine en bracht de vrachtwagen tot stilstand, meldt de politie. "Zo voorkwam hij dat de wagen tegen het huis aanreed."

De politie spreekt van een heldendaad. "Door zijn optreden kon niet alleen voorkomen worden dat de vrachtauto tegen een woning reed, maar werd ook voorkomen dat er andere personen gewond raakten."

De chauffeur is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, meldt 1Limburg. De vrachtwagen is door de brandweer weggehaald en meegenomen naar de kazerne. Het transportbedrijf kan de wagen daar ophalen.