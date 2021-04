Al een jaar niks ruiken en proeven door corona: 'Ik eet alleen omdat het moet'

Ook Rolf is maandenlang in de weer geweest met de geurflesjes. "Twee keer per dag ruik je aan verschillende potjes met daarin geuren zoals eucalyptus, kruidnagel en citroen. In de bijsluiter stond dat het maximale resultaat na zes tot acht maanden wordt behaald. Maar bij mij viel het resultaat jammer genoeg tegen. Ik ben er ook mee gestopt nu."

Smaaktest

Mensen zoals Rolf, hebben nog meer opties om hun zintuigen te stimuleren. Zo is kok Martijn van Gemst uit Krimpen aan de Lek - die door corona zelf ook tijdelijk z'n smaak verloor - gespecialiseerd in het koken voor mensen met een smaak- of geurstoornis. Hij is zogenoemd chef gastro engeneering bij een zorginstelling in de gemeente Hoeksche Waard.

"Ik weet wat ik moet doen om ex-coronapatiënten weer te laten proeven", zegt Van Gemst. Hij is aangesloten bij het Center for Gastrology in het Belgische Leuven, waar voor deze groep een smaaktest is ontwikkeld. "Daar zit een heel algoritme achter en uit de test komt voor iedereen een uniek smaakprofiel. Op basis daarvan passen we de ingrediënten, kookwijze en hoeveelheden aan."