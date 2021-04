Hoe Bhutan ineens een koploper in corona-vaccinaties werd

Een jaar pandemie, één dode

Covid-19 heeft overigens niet heel erg huisgehouden in het land, mede doordat het snel handelde na de eerste bevestigde besmetting in maart vorig jaar: het land ging dicht voor buitenlanders, en is dat nog steeds het geval. Er viel volgens de autoriteiten tot nu toe één coronadode, en er zouden nog geen 900 bevestigde besmettingen zijn. In Nederland zijn tot nu toe zo'n 1,3 miljoen positieve coronatests afgenomen, en er stierven afgelopen jaar volgens het CBS zo'n 20.000 mensen aan covid-19.

Wat Bhutan bovendien bijzonder maakt, zegt André, "is dat het goede gezondheidszorg kent, in dat opzicht is het niet een typisch arm land. Gezondheid is ook een van de belangrijkste geluksfactoren." Sinds 2008 is het geluksgevoel van de bevolking vastgelegd in de grondwet, als een van de belangrijkste doelen die de overheid moet nastreven. Het Bruto Nationaal Geluk is net zo waardevol als het Bruto Nationaal Product, zo is het idee.

Er wordt in het land nauwelijks geld verdiend (jaarlijks zo'n 3000 dollar per inwoner, volgens de Wereldbank) maar de levensverwachting is er relatief hoog (72 jaar voor wie nu geboren wordt) en er leven nauwelijks mensen onder de armoedegrens.