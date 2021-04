21 mijnwerkers in China vast in ondergelopen mijn

In de Chinese regio Xinjiang zitten 21 mijnwerkers vast in een ondergelopen mijn. Acht mijnwerkers zijn gered, melden Chinese staatsmedia.

Het ongeluk gebeurde gisteravond tijdens werkzaamheden aan de mijn. Het lijkt erop dat de werkers zijn verrast door het water.

Twaalf van de 21 mijnwerkers die vastzitten zijn gelokaliseerd. Reddingsdiensten proberen het water weg te pompen om bij ze te kunnen komen.

Vaker ongelukken

Mijnongevallen gebeuren vaker in China. Begin dit jaar kwamen 22 mijnwerkers vast te zitten nadat er een explosie was geweest in een mijn. Tien mensen kwamen om, de rest werd gered.

Afgelopen december kwamen 23 mijnwerkers om in een kolenmijn in de Zuidwest-Chinese stad Chongqing.