Frankrijk wil vaccinatietempo versnellen door prikinterval te verlengen

Frankrijk heeft maatregelen genomen om het vaccinatietempo te versnellen. Zo wordt vanaf woensdag de periode tussen de eerste en de tweede coronaprik met het Pfizer- en Moderna-vaccin verlengd van vier naar zes weken. Daardoor kunnen meer mensen een eerste prik krijgen.

De minister van Gezondheid Olivier Veran heeft de verlenging van de prikinterval bekendgemaakt in de Franse krant Le Journal du Dimanche. "Dat zorgt ervoor dat we sneller kunnen vaccineren, zonder de bescherming te verminderen", zegt de minister. Verder kondigde hij aan dat alle 55-plussers het AstraZeneca-vaccin kunnen krijgen en niet alleen kwetsbaren.

Vertrouwen

Het vertrouwen van Fransen in het vaccin van AstraZeneca is gekelderd sinds bekend werd dat er een mogelijk verband is met trombose. In Frankrijk laat een peiling zien dat nu 71 procent van de Fransen geen vertrouwen heeft in AstraZeneca.

De gezondheidsminister zegt dat er geen reden is om het AstraZeneca-vaccin te wantrouwen. "Dit vaccin is zeer effectief en beschermt tegen ernstige vormen van covid-19. Dit is wat alle gezondheidsautoriteiten ons vertellen", zegt Veran in Le Journal du Dimanche.

Het vaccineren kwam in Frankrijk langzaam op gang. Maar de achterstand is inmiddels ingelopen. Het doel om half april 10 miljoen eerste doses toegediend te hebben, is een week voor de deadline gehaald.

Strenge lockdown

Wel zijn er nog zorgen over het hoge aantal besmettingen, ondanks de strenge lockdown die vorige week werd ingesteld. Gisteren zijn er ruim 43.000 besmettingen geconstateerd en zo'n 5769 mensen liggen op de IC.

Toch zegt Veran dat de lockdown werkt. "We verwachten dat na een periode van stabilisatie de daling komt. Maar daarvoor moeten we doorgaan."