Vrouw vindt drie dode kleinkinderen in appartement Los Angeles

In een appartement in Los Angeles heeft een vrouw haar drie kleinkinderen, allemaal jonger dan 5 jaar oud, dood aangetroffen. Dat meldt de politie in de Amerikaanse stad.

Volgens een woordvoerder trof de vrouw de kinderen rond 9.30 uur aan in de woning, gelegen in het noordwesten van de miljoenenstad. Er is niets bekend over de toedracht of het motief. Ook is niet duidelijk of de kinderen in het huis woonden, of dat ze ergens op bezoek waren.

De autoriteiten zeggen wel op zoek te zijn naar een 30-jarige vrouw, die mogelijk iets te maken heeft met de zaak. Ze zou een auto hebben gekaapt en mogelijk rijden in een zilvergrijze Toyota.