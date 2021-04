Gedupeerden kinderopvangtoeslag in buitenland moeilijk te bereiken

'Nederland maakt je kapot'

Een van de mensen die vertrokken is Requella*. Ze had problemen met de kinderopvangtoeslag, het dieptepunt was toen ze in haar auto werd aangehouden. "Ik moest ter plekke 10.000 euro betalen, of mijn auto inleveren", zegt ze. Ze verhuisde met haar zoon naar België, waar ze verder niemand kende. Daar kreeg ze geen berichten meer van Belastingdienst en schuldeisers.

Ze heeft zich inmiddels aangemeld als gedupeerde en moet nog horen of ze compensatie krijg. Wat de uitkomst ook is, ze wil nooit meer in Nederland wonen. "Mijn zoontje zegt soms dat hij terug wil. Maar ik zeg tegen hem: hier in België zorgen ze voor mensen die werken voor hun geld, maar Nederland gaat jou kapot maken. Als jij een normaal leven wil leiden, moet je Nederland uit je hoofd zetten en in België blijven."

Tanja de Witte, een alleenstaande met zes kinderen, vertrok naar Curaçao. Daar was ze zo goed als onbereikbaar voor schuldeisers. Toen ze hoorde dat ze compensatie kreeg, zette ze haar verhuizing terug naar Nederland in gang. Sinds een paar weken woont ze weer in Nederland, in Delfzijl: