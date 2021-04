Demonstratie tegen coronabeleid bij Kasteel Groeneveld in Baarn

Een paar honderd mensen houden een demonstratie tegen het coronabeleid bij Kasteel Groeneveld in Baarn. Het kasteel is vandaag beperkt open als corona-testpilot. Bezoekers mogen onder strikte voorwaarden en met een negatieve coronatest naar binnen.

De demonstratie begon om 11.00 uur en is opgezet door een club die zich Police for freedom noemt. Gesproken wordt over een "mars voor de menselijke verbinding". Police for freedom strijdt naar eigen zeggen voor het behoud van grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting en medische vrijheid. De demonstranten houden onderling geen afstand, Slechts een enkeling draagt een mondkapje.



Volgens RTV Utrecht waren de demonstranten eerder van plan om te demonstreren in Hilversum en Apeldoorn. Maar in Hilversum werd de protestactie verboden en in Apeldoorn is het hele weekeinde een noodverordening afgekondigd om te voorkomen dat er wordt gedemonstreerd. zo meldt Omroep Gelderland. De demonstranten besloten daarop hun mars in Baarn te beginnen.

Police for freedom heeft nog niet duidelijk gemaakt of de demonstratie later elders wordt voorgezet.