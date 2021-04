Woutertje Pieterse Prijs voor beste kinderboek naar Benny Lindelauf en Ludwig Volbeda

De Woutertje Pieterse Prijs voor het beste Nederlandstalige kinderboek van het afgelopen jaar gaat naar Hele verhalen voor een halve soldaat van schrijver Benny Lindelauf en illustrator Ludwig Volbeda. De winnaars werden bekendgemaakt in het radioprogramma De Taalstaat op NPO Radio 1. Het duo krijgt een oorkonde en een bedrag van 15.000 euro.

Het verhaal draait om zes broers die een oproep krijgen voor het leger. Omdat ze geen geld hebben om langs een grenspost te mogen, vertellen ze verhalen om de grenswacht op andere gedachten te brengen. Iedere broer vertelt een fantasierijk verhaal en wordt doorgelaten.

"Het boek schuwt het grimmige niet, neemt de lezer mee op bloedstollende reis en laat hem zien hoe groot en diep de wereld kan zijn", schrijft de jury in het rapport. "Het is ons een grote eer om in dit uitzonderlijke jaar een uitzonderlijk boek te bekronen dat het beste van de taal en het beeld in zich weet te verenigen."

Hele verhalen voor een halve soldaat passen bij een ander boek van Lindelauf en Volbeda, Hoe Tortot zijn vissenhart verloor. Dat boek werd in 2017 al genomineerd voor de Woutertje Pieterse Prijs.

Andere genomineerden voor de prijs, die is vernoemd naar een roman van Multatuli, waren Alfabet van Charlotte Dematons, De naam van mijn vader van Rindert Kromhout, Wat is kunst? van Ted van Lieshout, Koningskind van Selma Noort en De fantastische vliegwedstrijd van Tjibbe Veldkamp & Sebastiaan Van Doninck.