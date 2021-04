Britten brengen eerbetoon aan prins Philip: saluutschoten en dikke krantenbijlages

De inheemse bevolking van het eiland Tanna (Vanuatu) zullen de overleden prins naar verwachting in een traditionele ceremonie vereren. De eilandbewoners zagen in hem de zoon van een mythische berggod, die de oogst van bananen en wortelen kon bevorderen. Het koninklijk echtpaar bezocht de gemeenschap in 1974, waarna de bevolking een cultstatus rond prins Philip creëerden.

Details begrafenis

De verwachting is dat later vandaag details over de begrafenis van prins Philip bekend zullen worden gemaakt. Hij krijgt in verband met de coronamaatregelen geen staatsbegrafenis in Westminster Abbey. Er komt voor het publiek ook geen mogelijkheid om afscheid te nemen van de prins.

Op de website van Buckingham Palace stond korte tijd vermeld dat de begrafenis volgende week zaterdag plaats zal vinden, maar die tekst is inmiddels weer verdwenen.