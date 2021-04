Wekdienst 10/4: Corona-testpilot in park Hellendoorn • Vier wedstrijden in de eredivisie

Wat heb je gemist?

Webwinkelconcern Alibaba krijgt een miljardenboete van de Chinese overheid. Het bedrijf moet omgerekend 2,3 miljard euro betalen omdat het zijn monopoliepositie heeft misbruikt. Verkopers die actief zijn op Alibaba maar ook op andere verkoopsites werden benadeeld volgens de mededingingsautoriteit.

Volgens The Wall Street Journal gaat het om de hoogste Chinese boete ooit voor een bedrijf. China is al langer bezig met het aanscherpen van het toezicht op grote bedrijven in het land.

Ander nieuws uit de nacht:

De Jonge tempert verwachtingen over mogelijke versoepelingen: demissionair minister De Jonge waarschuwt voor te veel optimisme over coronaversoepelingen. Hij zei aan tafel bij Beau dat hij merkt dat berichten over versoepelen "wanhoop" veroorzaakt in ziekenhuizen.

Omstreden Twitteraccount Vizier Op Links opgeschort: Twitter verwijdert het account vanwege "het overtreden van de Twitterregels".

Janssen levert maandag eerste vaccins aan Nederland: de eerste levering bestaat uit bijna 80.000 doses, zegt het RIVM. Wanneer de prikken worden gezet is nog niet duidelijk.

En dan nog even dit:

Voor het eerst in vier weken hebben de vijftien Fransen die zichzelf hebben opgesloten in een grot een teken van leven gegeven. Ze hebben een video opgenomen waarop ze zijn te zien met hun dagelijkse bezigheden. Ook is er een audioboodschap van de leider van het gezelschap, ontdekkingsreiziger Christian Clot.

De vijftien grotbewoners zijn geen ervaren ontdekkingsreizigers, maar 'gewone' Fransen. Ze hebben alleen maar een korte training gehad voorafgaand aan hun vertrek naar de grot.

"Het is heel zwaar", zegt Clot in de opname. "Het is hier 10 graden Celsius en de luchtvochtigheid is 100 procent. Dat slaat op je lichaam."