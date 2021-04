Omstreden Twitteraccount Vizier Op Links opgeschort

Het omstreden Twitteraccount Vizier Op Links is opgeschort in verband met het overtreden van de Twitter-regels. Meer informatie is door Twitter niet gegeven.

Het account kwam recentelijk in opspraak vanwege anonieme intimidatie van opiniemakers met een linkse signatuur. Zij kregen op hun voordeur een sticker geplakt met de tekst "Deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier Op Links". Onder meer historica Nadia Bouras, GroenLinks-politicus Huub Bellemakers en schrijfster Aafke Romeijn zeiden hiervan aangifte te doen.

De vereniging van universiteiten (VSNU) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) noemden de intimidatie van de aan de Universiteit van Leiden verbonden docente Bouras "onacceptabel en verwerpelijk".

Doxing

Vizier op Links werd in juni 2020 is opgezet. Via de website en sociale media-accounts worden regelmatig persoonlijke gegevens gedeeld van wetenschappers, activisten, opiniemakers en politici die als links worden gezien. Eerder deze week werd een foto van de woning van cabaretier Martijn Koning gedeeld. Het openbaar delen van zulke informatie is ook wel bekend als 'doxing'.

Het is overigens niet duidelijk wie er achter de site en accounts op sociale media zitten. Via het online platform BackMe verzamelde het radicaal-rechtse actieplatform voorheen donaties. De afgelopen twee maanden ging het om ruim 2800 euro van enkele tientallen donateurs. Eind maart werd het platform ook al van BackMe verwijderd.