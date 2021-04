Bloemen en vlaggen halfstok voor prins Philip, man met een 'levendige persoonlijkheid'

Komt Harry?

Philip krijgt in verband met de coronamaatregelen geen staatsbegrafenis, hebben de autoriteiten laten weten. Er komt voor het publiek ook geen mogelijkheid om afscheid van de prins te nemen. Hij ligt nu opgebaard in Windsor Castle. Daar is ook de begrafenisplechtigheid, in de kapel die tot het complex behoort. "Dit is in overeenstemming met de gebruiken en de wens van Zijne Koninklijke Hoogheid", staat in een verklaring.

Of prins Harry ook aanwezig zal zijn bij de begrafenis, is nog onduidelijk. Harry is in juli vorig jaar met zijn vrouw Meghan Markle naar Amerika verhuisd. Verschillende tabloids meldden dat Harry er alles aan zal doen om erbij te kunnen zijn. Mogelijk zal hij de gangbare coronaregels hiervoor mogen omzeilen. Normaal gesproken zou hij minimaal vijf dagen in quarantaine moeten.

Harry reageerde vanavond in een korte boodschap op de site van zijn liefdadigheidsinstelling. "Dank u voor uw diensten ... U zult enorm worden gemist."

Philip werd 99 jaar. Hieronder zie je een korte terugblik op zijn leven: