Britse media in het teken van overlijden Philip, BBC-presentator trok snel zwart jasje aan

"We vieren een formidabel leven", hoor je bij de Britse publieke omroep. Maar ook: "Het is een diep treurige dag". Zowel bij Sky als bij de BBC lag er een rits video's klaar met terugblikken op het bewogen leven van Philip. Koninklijk Huis-experts duikelen over elkaar heen om het karakter van de prins te beschrijven en zijn enorme invloed op de Queen en de monarchie te duiden.

Speciale bewaaredities

Ook de kranten waren er klaar voor. The Daily Mail opent online met het korte statement in chocoladeletters "Philip is dood". Wie iets wil lezen over het de coronasituatie in het Verenigd Koninkrijk, of de weersverwachtingen voor het weekend, moet enig doorzettingsvermogen hebben: het is flink doorscrollen voor je bij ander nieuws aankomt. De tabloids zullen helemaal losgaan met speciale papieren bewaaredities van tientallen pagina's over het leven van Philip.