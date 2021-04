Frans advies: na één prik AstraZeneca overstappen naar ander vaccin

Na de berichtgeving over een mogelijk verband met trombose is het vertrouwen in het AstraZeneca-vaccins gekelderd. In Frankrijk, waar de vaccinatiebereidheid aanvankelijk relatief laag was, laat een peiling zien dat nu 71 procent van de Fransen geen vertrouwen heeft in AstraZeneca.

Dat staat in schril contrast met het vertrouwen van de Fransen in de Pfizer- en Moderna-vaccins, waar respectievelijk 70 en 65 procent fiducie in hebben. Overigens is de algemene vaccinatiebereidheid van de Franse bevolking sterk gegroeid ten opzichte van december vorig jaar, van 42 procent toen, naar 71 procent nu.