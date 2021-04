Protest tegen klimaatverandering in Den Haag, meerdere aanhoudingen

Bij het Binnenhof in Den Haag is een actie aan de gang van klimaatactiegroep Extinction Rebellion. Een groep van zeker honderd mensen voert actie en wil dat het nieuwe kabinet het verlies aan biodiversiteit stopt en de uitstoot van broeikasgassen terugbrengt tot "netto nul" in 2025.

Het protest is niet toegestaan, zegt de politie. Zeker zes actievoerders zijn aangehouden. Ook alle andere actievoerders die er nog zijn worden nu gearresteerd. "We hebben zeven keer in verschillende talen gezegd dat de demonstratie niet is toegestaan, en dat mensen worden geacht zich te verwijderen", zegt een politiewoordvoerder.

De gemeente zegt dat de demonstranten alleen op het Malieveld of de Koekamp welkom zijn, maar de actiegroep schreef eerder op Twitter te willen blijven staan "zolang de overheid niets doet". De betogers probeerden eerst het Binnenhof op te komen, maar werden tegengehouden door agenten. Het Binnenhof is door door de politie afgesloten.

Meerdere acties

De actie in Den Haag is de start van een actieweek van de klimaatactiegroep, die de titel 'Aardeparade' heeft gekregen. Morgen wordt in Utrecht gedemonstreerd, overmorgen in Amsterdam en volgende week staan nog protesten op het programma in Rotterdam, Nijmegen en Den Haag.

De actiegroep zegt dat "de overheid faalt in haar wettelijke zorgplicht". "Politici moeten afzien van de focus op politieke haalbaarheid en economische groei, en zich richten op het beleid dat noodzakelijk is om de planeet te behouden voor planten, dieren en mensen."