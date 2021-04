Rechter wil eerdere slachtoffers Jos B. horen

Het gerechtshof in Den Bosch wil de mannen horen die als kind slachtoffer werden van ontucht door Jos B. Ook moeten er opnieuw diverse deskundigen en getuigen gehoord worden over het mogelijk seksueel misbruik en de dood van de elfjarige Nicky Verstappen in 1998. Dat is vandaag besloten tijdens een voorbereidende zitting van het hoger beroep in deze zaak.

Jos B. pleegde in 1984 en 1985 ontucht met jonge jongens. Volgens het vonnis in de zaak Nicky Verstappen zou zijn handelswijze daarbij hetzelfde zijn geweest als bij de elfjarige jongen. De rechtbank wil daarom de mannen, die inmiddels 45 jaar zijn, achter gesloten deuren horen, meldt 1Limburg.

Voorlopige hechtenis verlengd

Het opnieuw verhoren van meerdere getuigen en deskundigen was een van de verzoeken van de advocaten van B., omdat er volgens hen nog veel onduidelijkheden in de zaak zijn. Hun verzoek om de verdachte vrij te laten uit voorlopige hechtenis in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak, is afgewezen. Het hof ziet nog voldoende reden om B. in de cel te houden.

Justitie riep Jos B. op eindelijk open kaart te spelen in de zaak. De vijftiger uit Simpelveld weet volgens justitie meer over de dood van Verstappen. "Zwijgen is een groot recht, maar als iets schreeuwt om een uitleg, dan mag de rechter dat meenemen", zei de aanklager dinsdag.

Hoger beroep

B. werd vorig jaar veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor onder meer het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen, maar ontkent nog altijd dat hij iets te maken heeft met zijn dood. Zowel B. als het Openbaar Ministerie zijn in hoger beroep gegaan.

De volgende inleidende zitting staat op 18 juni gepland. Het is de bedoeling dat de inhoudelijke behandeling in oktober plaatsvindt. Daar zijn meerdere dagen voor uitgetrokken.