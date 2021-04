Nep-bankmedewerkers maken met telefoontjes miljoenen buit

Banken zagen het afgelopen jaar de schade door oplichting van hun klanten enorm toenemen. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken gaat het om een stijging van miljoenen euro's.

Er zijn verschillende soorten oplichting waar klanten de dupe van kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld 'phishing', waarbij fraudeurs via nepmails of sms-berichten informatie van klanten ontfutselen waarmee ze bijvoorbeeld geld naar zichzelf kunnen overmaken.

In 2019 telde de NVB bij elkaar 7,9 miljoen euro aan schade door deze vorm van fraude. Afgelopen jaar was dat toegenomen tot 12,8 miljoen euro.

Neptelefoonnummers

Daar is nog een relatief nieuwe vorm van oplichting bijgekomen, het zogenoemde 'nummerspoofing'. Dan lijkt het voor klanten zo alsof ze gebeld worden door een bestaand telefoonnummer van hun eigen bank, maar dat is gemanipuleerd. In werkelijkheid zijn ze met een oplichter aan de lijn.

Die zegt bijvoorbeeld dat het geld op de rekening van de klant niet meer veilig blijkt te zijn, en vraagt om de klantgegevens zodat het geld overgeboekt kan worden naar een andere rekening om het veilig te stellen. Daarmee verdwijnt het geld in handen van de fraudeurs.

In 2019 kwam deze vorm van fraude nog nauwelijks voor, volgens de NVB. Afgelopen jaar bedroeg de schade volgens meldingen van de banken 26,7 miljoen euro.

Schade vergoed na kritiek

Om de fraude beter aan te kunnen pakken pleiten banken ervoor dat ze makkelijker gegevens kunnen delen met de politie en de telecomsector. Aan zo'n samenwerkingsverband wordt al gewerkt.

Eerder had de Consumentenbond nog kritiek op banken, omdat ze de schade voor klanten die zijn opgelicht niet altijd vergoeden. Inmiddels doen de meeste banken dat wel, tenzij ze denken dat de schuld duidelijk bij klanten ligt.