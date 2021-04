Waarschuwing voor geldverstrekkers die ondernemers snel geld beloven

Ondernemers moeten terughoudend omgaan met geldverstrekkers die kleine bedrijven online snel geld willen uitlenen. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Online zijn er verschillende bedrijven te vinden uit binnen- en buitenland die kleine ondernemers geld willen uitlenen. "Jij bent ondernemer en wilt geld lenen? Is het via jouw eigen bank niet mogelijk? Bij ons kan het!", staat er bijvoorbeeld bij een van de aanbieders. Bij veel ondernemers worden de geldproblemen groter vanwege de coronacrisis en dus kan de verleiding toenemen om extra leningen af te sluiten.

De AFM heeft onderzoek gedaan naar het fenomeen en ziet dat de kosten van de leningen hoog zijn en de voorwaarden niet duidelijk. "Ze zijn heel duur, spuugduur", zegt Laura van Geest van AFM in het NOS Radio 1 Journaal. "Gemiddeld 126 procent rente. Dan moet je wel een heel mooi bedrijf hebben om zo'n lening te kunnen gebruiken."

Zoveel mogelijk uitlenen

Volgens haar ontbreekt het bij veel ondernemers aan kennis om de voorwaarden goed te kunnen lezen. "Ondernemers zijn vaak goed in hun vak, maar hebben niet altijd doorgeleerd voor het lezen van de kleine lettertjes en hebben niet het geld om experts in te huren. Soms geven ze hun huis als onderpand voor een lening."

Een op de vijf leningen aan mkb-bedrijven gaat inmiddels buiten de bank om. Volgens de AFM kijken veel van die geldverstrekkers niet naar de situatie van een bedrijf. "Ze gaan ervan uit dat een ondernemer heel goed zelf beseft hoeveel hij nodig heeft. Ze bekommeren zich er niet over. Sterker nog, ze hebben er baat bij om zoveel mogelijk krediet te verlenen."

De AFM heeft niet de taak om toezicht te houden op bedrijven die geld uitlenen aan mkb-bedrijven "Wij signaleren dit fenomeen naar de overheid", zegt Van Geest. "We zeggen daarbij: kijk goed, is dit zoals het moet? Of moet het beter worden geregeld."