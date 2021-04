In beslag genomen Zuid-Koreaanse olietanker door Iran vrijgegeven

De Zuid-Koreaanse olietanker die in januari door de Iraanse Revolutionaire Garde in beslag werd genomen, is vrijgegeven. De inbeslagname leidde begin dit jaar tot een diplomatiek conflict tussen Seoul en Teheran.

De kapitein is op vrije voeten gesteld en verkeert in goede gezondheid, zegt het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De overige bemanningsleden waren al eerder vrijgelaten, maar bleven aan boord voor onderhoud aan de tanker, schrijft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Het schip is inmiddels uit de Iraanse havenstad Bandar Abbas vertrokken.

Sancties

De MT Hankuk Chemi werd begin januari in de Straat van Hormuz aangehouden, omdat het olie zou hebben geloosd. De tanker was op dat moment onderweg van Saudi-Arabië naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Internationaal werd de inbeslagname gezien als een vergelding voor het bevriezen van zo'n 7 miljard dollar aan Iraanse tegoeden in Zuid-Korea, als gevolg van de Amerikaanse sancties tegen Teheran. Iran wil dat de VS die sancties verlicht.

Vandaag gaat in Wenen het internationaal topoverleg over het herstel van het nucleaire akkoord, en daarmee het diplomatieke contact met Iran verder. In 2018 kondigde president Trump aan dat de VS zich eenzijdig zou terugtrekken uit het akkoord, later volgde ook Iran.