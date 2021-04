Tweede verloren container bij Ameland gevonden

In de Noordzee is een tweede container gevonden die gisteren ten noorden van Ameland overboord sloeg. In de container zit gebruikte bakolie.

Een politiehelikopter heeft de container gevonden, meldt Omrop Fryslân. Volgens de Kustwacht is noodhulp-sleepboot Guardian momenteel bij de container. De sleepboot zal de scheepvaart op de hoogte houden van de positie van de container. Het bergen van de container is een taak van Rijkswaterstaat, zegt de Kustwacht.

Het schip de Baltic Tern verloor gisteren zo'n 27 kilometer van Ameland vijf containers, waarschijnlijk als gevolg van de hoge golven. Het schip, afkomstig uit Sint-Petersburg, voer de zuidelijke vaarroute. Inmiddels ligt het in de haven van Rotterdam.

Vanochtend werd de eerste container van de vijf containers gevonden. In die container zat aceton. Drie containers met droge goederen zijn nog spoorloos.