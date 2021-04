Eerste 50 miljoen uit voucherfonds volgende week bij reisorganisaties

De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en de Staat hebben hun handtekening gezet onder de overeenkomst die het voucherfonds mogelijk maakt. Dat bevestigt directeur Erik Jan Reuver na berichtgeving van Nu.nl.

Maandag verwacht de SGR het eerste deel van het geld te krijgen. Het gaat om 50 miljoen euro. "We hopen maandag ook direct geld aan reisorganisaties te kunnen overmaken", zegt Reuver.

De bulk komt in de zomer

Dit betekent niet dat iedereen met een verlopen reisvoucher al snel zijn geld terugkrijgt. "De vouchers worden terugbetaald volgens de looptijd. De eerste vouchers zijn uitgegeven in maart 2020, dus die worden als eerste vergoed. De bulk ontvangt het pas in de zomer", zegt Reuver.

Tussen de 500 en 600 miljoen euro aan vouchers voor pakketreizen wordt gedekt door de SGR, maar volgens Reuver zijn er al veel terugbetalingen gedaan. In totaal leent SGR nu zo'n 400 miljoen euro van de Staat. "We denken dat dat voor de nog openstaande vouchers voldoende is."

Groen licht

Het voucherfonds is opgericht om faillissementen in de reisbranche te voorkomen. Reisorganisaties hebben sinds het begin van de coronacrisis pakketreizen van consumenten omgezet in vouchers. Met dit fonds steunt het kabinet de reisbranche met leningen om die vouchers uit te keren aan consumenten.

Het duurde even voordat het officieel goedgekeurd was. Eind vorige maand gaf de Europese Commissie groen licht voor het fonds. Voor D-reizen was dat te laat, zegt die reisorganisatie zelf. Het bedrijf werd deze week failliet verklaard.