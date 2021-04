Weer overnamegeruchten KPN, maar bedrijf slaat investeerders al jaren van zich af

Weer zijn er geruchten over mogelijke kopers van KPN. Dit keer meldt de Amerikaanse krant Wall Street Journal op basis van bronnen dat het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak Infrastructure Partners een bod voorbereiden.

Meer dan 15 miljard dollar zouden ze er voor over hebben, omgerekend ruim 12,6 miljard euro. KPN zegt in een reactie niet in te gaan op geruchten in de markt. Ook EQT zegt geen commentaar te hebben, en het Amerikaanse bedrijf was nog niet bereikbaar voor een reactie.

Het is "een verhaal met een baard", zegt analist Tim Poulus van onderzoeksbureau Telecompaper. Biedingen, en geruchten over biedingen, spelen al sinds 2013. Tot nu toe is het nooit van een overname gekomen.

Vijandige overname afgewend

Velen zullen zich de strijd met América Móvil herinneren. In 2013 deed het Mexicaanse telecombedrijf van zakenman Carlos Slim, een bod van 7,2 miljard euro op de Nederlandse onderneming.

Aandeelhouders hadden het bod, dat twintig procent hoger was dan de beurskoers op dat moment, toen kunnen accepteren. Maar KPN zag het niet zitten, omdat het betwijfelde of de belangen van het bedrijf en van de zakenman hetzelfde waren. Uiteindelijk wist een onafhankelijke stichting de overname tegen te houden.

In 2019 zou de Canadese investeerder Brookfield een bod op KPN overwegen, samen met Nederlandse pensioenfondsen. De beurskoers schoot omhoog, maar de deal kwam er niet. En afgelopen herfst begonnen de geruchten van een mogelijk bod door EQT. Daar zou het Amerikaanse Stonepeak zich dus nu bij aangesloten hebben.

Een 'aantrekkelijke investering'

Waarom zouden deze bedrijven KPN willen kopen? "In dit geval heb je het over investeerders, en die kijken naar het rendement", zegt Poulus. Daarbij is infrastructuur heel aantrekkelijk. "KPN is bezig het netwerk te moderniseren, door alle koperdraadverbindingen te vervangen door glasvezel. Het is zich aan het omvormen tot een glasvezelbedrijf."

Van de acht miljoen aansluitingen in Nederland zijn drie miljoen inmiddels vervangen. Dat kost pakweg 800 euro per adres, Toch is voor beleggers een glasvezelbedrijf met veel aansluitingen met die investeringen veel waard. Veel investeerders zitten op dit moment door de extreem lage rentes op bergen geld en zijn op zoek naar kansen.

Zou dit een hoog bod zijn?

Het totale bedrag dat nu op tafel zou komen, zegt nog niet zoveel. Analisten kijken liever naar hoe zo'n bod zich verhoudt tot het bedrijfsresultaat. Een bod van 12,6 miljard euro komt neer op ruim vijf keer het bedrijfsresultaat van afgelopen jaar. Poulus: "Er zijn niet heel veel van dit soort deals waarmee je dit kunt vergelijken. In Zwitserland had je een bod op UPC Zwitserland. Daar is acht keer het bedrijfsresultaat geboden."

Die overname is nooit doorgegaan, en het is een totaal ander bedrijf in een totaal andere markt, benadrukt Poulus. Het is geen glasvezel-, maar een kabelbedrijf. "Maar dat geeft wel aan dat het huidige bod heel laag is."

Het is minstens 3 euro per aandeel, maar zou minstens 4 of 4,5 euro moeten zijn, denkt hij. Dat de beurskoers dit keer niet omhoog schoot, zou je als teken kunnen zien dat beleggers het bod niet serieus nemen.

Zou KPN hier wel op zitten te wachten?

Afgelopen maand leek het bedrijf niet heel warm te worden van een mogelijke overname. Bij de bekendmaking van KPN om te gaan investeren in de aanleg van glasvezel in dorpen, kwamen ook berichten over een overname te sprake. Topman Joost Farwerck zei toen op korte termijn geen deal te verwachten.

De stichting die destijds het overnamebod van Carlos Slim tegenhield, is nog steeds sluimerend in leven en kan opnieuw in actie komen als dat nodig is. Maar analist Tim Poulus denkt niet dat er een vijandige overname in de lucht hangt.

Hij wijst erop dat investeringsmaatschappijen, in tegenstelling tot een telecombedrijf als América Móvil, geen mensen achter de hand hebben die ze aan het roer van KPN zouden willen zetten. Ze moeten het bestuur mee hebben en een vriendelijk bod doen.

En sinds kort kan de overheid overnames tegenhouden, merkt Poulus op, als het gaat om bedrijven met belangrijke telecominfrastructuur. Daar valt KPN onder.