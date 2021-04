Syriër in Fries azc aangehouden op verdenking van terrorisme

In het asielzoekerscentrum in Sint Annaparochie is een 43-jarige man uit Syrië aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie was de man tussen 2011 en 2016 vermoedelijk betrokken bij terroristische acties van Islamitische Staat en andere strijdgroepen in Syrië en Irak.

De man is sinds 2019 in Nederland. Hij verbleef in een stacaravan op het terrein van het azc in het Friese dorp toen hij deze week werd opgepakt. Bij de politie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst waren meldingen van getuigen over hem binnengekomen.

Al-Nusra

Zo zou hij deel hebben uitgemaakt van de brigade van de revolutionairen van Khan Shaykhun, opstandelingen die strijd voeren tegen het regime van de Syrische president Assad. Verder zou hij betrokken zijn geweest bij terreurbeweging Jabhat al-Nusra.

De afgelopen tijd heeft de politie verklaringen van getuigen vastgelegd. De rechter-commissaris bij de rechtbank in Rotterdam heeft vandaag besloten dat de Syriër nog zeker twee weken vast blijft zitten.