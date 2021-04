Limburgse gouverneur informeerde provincie verkeerd over corruptiezaak

De commissaris van de koning in Limburg, Theo Bovens, heeft de Provinciale Staten niet juist geïnformeerd over de integriteitsaffaire rond oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. Dat schrijft NRC op basis van documenten die de provincie Limburg gisteren publiceerde.

De CvdK, die in Limburg 'gouverneur' wordt genoemd, zei vrijdag in een debat "absoluut nooit een signaal" te hebben gekregen over het wegsluizen van tonnen aan subsidiegeld in de zaak-Vrehen. Hij kreeg het verwijt dat hij niet daadkrachtig handelde bij integriteitsschandalen.

Herman Vrehen was tot voor kort directeur van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL), die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van het landschap. Dat gebeurt in opdracht van de provincie en gemeenten, die hiervoor subsidies verlenen. Vrehen sluisde geld van die stichting door naar eigen ondernemingen, zo bleek vorige maand.

Pas actie na publicatie

CDA'er Bovens stelde dat hij vóór de publicatie in NRC op 23 maart over de affaire "nooit een signaal" had gekregen over Vrehen. "Ik had het graag eerder geweten, want dan had ik het onderzoek eerder kunnen starten." Hij zei ook niet niet op de hoogte te zijn geweest van de vragen die de krant op 11 maart stelde. "Ik weet niet dat er persvragen zijn gesteld, excuus", zei hij.

Uit de gepubliceerde documenten blijkt nu dat de vragen op 11 maart zijn doorgestuurd naar de inmiddels afgetreden gedeputeerde Ger Koopmans. Die werd gewaarschuwd dat er een nieuwe affaire aan zat te komen. Bovens werd op 16 maart bijgepraat over de kwestie. Op die dag maakte Koopmans in de collegevergadering ook melding van de persvragen. Bovens ondernam vervolgens een week lang geen actie. Pas na publicatie in de krant liet hij een controller onderzoek verrichten.

Limburgse Statenleden zien in dat Bovens een week buiten de kwestie is gehouden, maar nemen hem kwalijk dat hij daarna een week lang niets met de informatie deed. Morgen staat er weer een debat gepland. "Bovens gaat het lastig krijgen", zegt SP-fractieleider Van Caldenberg. Er zijn verschillende moties van wantrouwen aangekondigd tegen de commissaris en gedeputeerden.