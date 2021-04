Burgemeester Amsterdam wil alcohol en lachgas kunnen verbieden in parken

Burgemeester Halsema van Amsterdam wil de bevoegdheid krijgen om op bepaalde plekken en tijdstippen alcohol, lachgas, en versterkte muziek te verbieden. Ze hoopt daarmee beter in te kunnen grijpen als grote groepen de coronamaatregelen negeren, zoals recent gebeurde in het Vondelpark.

De afgelopen weken was het meerdere keren erg druk in parken en op pleinen in de stad. Eind februari waren er zoveel mensen op de been in het Vondelpark dat er sprake was van een festivalstemming, schrijft NH Nieuws.

Halsema zegt dat ze nu alleen kan ingrijpen als de parken al te druk zijn, bijvoorbeeld door het park te laten ontruimen. Op zo'n moment zouden er zoveel agenten en boa's nodig zijn om het bevel uit te voeren, dat het leidt tot een verstoring van de openbare orde en veiligheid.