Twee agenten gewond bij achtervolging in Den Haag

Twee agenten zijn vanavond gewond geraakt bij een achtervolging in Den Haag. De bestuurder van de auto die op de vlucht sloeg, is opgepakt.

Omroep West schrijft dat de automobilist ervandoor ging toen de politie hem wilde controleren vanwege een drugsverdenking. De politie zette de achtervolging in.

Die eindigde in de Stuwstraat in de Haagse Molenwijk waar de twee auto's op elkaar botsten. De politie denkt dat de verdachte bewust met zijn auto op de politieauto is ingereden.

De twee gewonde agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht.