Toeristische locaties in verwarring door vermelding op lijst testevenementen

Verschillende toeristische locaties die op de lijst van coronatestevenementen staan, waren compleet verrast toen de lijst gisteren gepubliceerd werd. Enkele plekken worden alsnog van de lijst gehaald omdat ze niets met de proeven te maken hebben.

Het gaat bijvoorbeeld om camping De Paal in Bergeijk, de molen van Hapert en vakantiepark Het Vennenbos, ook in Hapert. Ze geven bij Omroep Brabant aan overrompeld te zijn door de lijst. "Wij wisten van niks", zeggen ze.

Van de lijst af

Vakantiepark Het Vennenbos doet bovendien helemaal niet mee aan de proef, zegt een woordvoerder van Landal tegen de regionale omroep. Volgens de lijst van de Rijksoverheid zou er in het zwembad van het park op 17 april gezwommen kunnen worden. Maar dat zwembad wordt volgens de woordvoerder momenteel gerenoveerd en is dus dicht. "We doen er alles aan om van de lijst af te komen."

Ook molenaar Jos Jansen van de molen van Hapert is verbaasd. Zijn molen doet niet mee, zegt Jansen. Volgens de lijst zouden zaterdag en zondag bezoekers met een negatieve test welkom zijn, maar dat is dus niet het geval. Ook buiten Brabant was niet alles goed van tevoren afgestemd. Zo bericht Het Parool dat ook museum De Hermitage in Amsterdam niet op de hoogte was.

De overheid wil met de coronatestevenementen onderzoeken hoe toeristische plekken, sportwedstrijden en zakelijke congressen veilig gehouden kunnen worden. Mensen die ernaartoe willen, moeten een testbewijs laten zien waaruit blijkt dat ze coronavrij zijn.

Poppodia vergeten

De lijst is opgesteld door verschillende ministeries. Een woordvoerder van het ministerie van OCW bevestigt dat er een paar fouten in de lijst stonden. De molen in Hapert had er niet bij moeten staan, twee poppodia in Enschede en Hengelo waren juist vergeten. Deze locaties zijn er inmiddels aan toegevoegd.

Ook het ministerie van Economische Zaken erkent dat de lijst niet helemaal correct was. "We hebben brancheverenigingen gevraagd locaties aan te leveren en daar hebben we op vertrouwd. We hebben niet alle locaties zelf gecontroleerd. Dat nu blijkt dat sommige niet open kunnen of willen, is slordig. We herstellen dat zo snel mogelijk", zegt een woordvoerder.

Voetbalclubs verrast

Uit de lijst bleek verder dat er bij voetbalwedstrijden in de eredivisie eind deze maand ook beperkt publiek welkom is. Voetbalclubs als Ajax en PSV reageerden verrast, tot ongenoegen van voetbalbond KNVB.

"Dat zij niet op de hoogte waren, klopt helemaal niet. Vorige week dinsdag hebben alle clubs bericht gehad dat het Veiligheidsberaad groen licht had gegeven hiervoor", zei directeur betaald voetbal Eric Gudde gisteren bij Langs de Lijn En Omstreken.