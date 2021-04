Levenslang voor 38 Turkse ex-militairen vanwege mislukte coup tegen Erdogan

In Turkije hebben 38 ex-militairen een levenslange gevangenisstraf gekregen voor hun rol bij de mislukte coup in 2016 tegen president Erdogan. Onder de veroordeelden is een voormalige luitenant-kolonel die destijds op een Turkse televisiezender een verklaring over de staatsgreep liet voorlezen.

Zes veroordeelden kregen levenslang zonder kans op eerdere vrijlating opgelegd. Ze moeten hun straf uitzitten in een gevangenis met een zwaar regime.

Ontslagen

In eerdere processen kregen meer dan 2500 Turkse militairen en burgers levenslange straffen voor hun betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep. In Turkije zijn sinds 2016 tienduizenden mensen gevangengezet, omdat ze banden zouden hebben met de beweging van de islamitische prediker Fethullah Gülen, die er door president Erdogan van wordt beschuldigd achter de mislukte coup te zitten.

Bij de overheid zijn naar schatting 130.000 mensen ontslagen wegens banden met Gülen. De geestelijke, die is uitgeweken naar de VS, ontkent elke betrokkenheid bij de couppoging.

Kritiek

Mensenrechtenorganisaties en westerse bondgenoten van Turkije zijn uiterst kritisch over de aanpak van de vermeende Gülen-aanhangers in Turkije, waarmee politieke tegenstanders van de president worden uitgeschakeld. De Turkse regering houdt vol dat het opsporen van aanhangers van de geestelijke nodig is voor de veiligheid in het land.

Er lopen in Turkije nog verschillende rechtszaken in verband met de staatsgreep, waarbij meer dan 250 doden vielen.

In deze video zie je wat er gebeurde op 15 en 16 juli 2016: