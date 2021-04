Italiaanse oud-premier Berlusconi opgenomen aan vooravond rechtszitting

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi is opgenomen in een ziekenhuis in Milaan. Hij meldde zich gisteren in de San Raffaele-kliniek voor een onderzoek in verband met zijn coronabesmetting van afgelopen september, schrijven Italiaanse media. De artsen besloten dat hij voor nader onderzoek moet blijven.

Het is nog onduidelijk of Berlusconi morgen voor een rechtbank in Siena kan verschijnen. "We beslissen morgen wat nodig is aan de hand van wat de dokters ons zeggen", zei een van zijn advocaten.

De 84-jarige oud-premier zou worden gehoord over het omkopen van getuigen in de Ruby-zaak. Dat is de rechtszaak waarin hij verdacht werd van het aanzetten tot seks met een minderjarige prostituee. Hij werd in 2014 vrijgesproken, maar de verdenking is nu dat hij getuigen heeft betaald om over de zaak te zwijgen. Berlusconi ontkent dat.

De rechtbank komt donderdag mogelijk tot een uitspraak. De aanklager eist een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden tegen de oud-premier. De zitting is al vier keer uitgesteld. De laatste keer was in januari, toen Berlusconi in Monaco een medisch onderzoek wegens hartritmestoornissen onderging.

Mediaset

Nadat het nieuws over de opname bekend was geworden, steeg de koers van de aandelen van Berlusconi's familiebedrijf Mediaset. Analisten gaan ervan uit dat beleggers rekenen op verkoop aan een nieuwe eigenaar nu de gezondheid van Berlusconi achteruitgaat.