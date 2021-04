Britse schepen kunnen weer terecht bij 'vergeten' scheepswerven

Britse vissersschepen kunnen toch weer terecht bij scheepswerven in onder meer Urk en Den Helder. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft nieuwe afspraken gemaakt met de Europese Commissie waardoor schepen per direct weer voor onderhoud in een zevental havens mogen komen.

Het ministerie laat vandaag na gesprekken met de Europese Commissie weten dat de havens van Stellendam, Den Helder, Den Oever, Yerseke, Oude Schild, Urk en Lauwersoog per direct worden aangewezen als onderhoudshaven. Dat betekent dat de vissersschepen weer welkom zijn voor onderhoud. Wel moeten ze eerst hun vis lossen in andere havens en mogen ze pas na controle van het ruim doorvaren naar de werf, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

Vergeten havens

De zeven havens waren 'vergeten' bij de invoering van de brexit in januari. Britse schepen worden sindsdien aangemerkt als schepen uit 'derde landen'. Dat soort schepen mag niet overal komen, om illegale visserij tegen te gaan.

Voor havens als Vlissingen, Scheveningen en IJmuiden is vastgelegd dat de Britse schepen er welkom zijn, maar andere havens kwamen niet op die lijst. Werven in Stellendam en elders sloegen alarm. Zij lopen opdrachten mis omdat Britten niet meer in 'hun' havens mogen komen.

De werven in Stellendam zeiden eerder tegen Rijnmond dat er jaarlijks 25 Britse kotters naar Stellendam komen voor klein onderhoud. Als de regels niet zouden zijn bijgesteld, zou dat de werven miljoenen hebben gekost.