'Teamspeler' Vera Bergkamp (D66) wil verbinder zijn

De blauwe voorzittersstoel in de Tweede Kamer is voor de nieuw gekozen voorzitter Vera Bergkamp (D66) geen onbekende plek. Ze heeft de afgelopen jaren regelmatig de plenaire vergaderingen geleid. Bergkamp is lid van het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, en was daarmee al een van de vaste vervangers van haar voorganger Khadija Arib van de PvdA.

Bijna negen jaar geleden, in september 2012, kwam Bergkamp in de Tweede Kamer. Daarvoor was ze vier jaar lang voorzitter van het COC, de belangenorganisatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders, maar ze wilde zich "breder maatschappelijk" inzetten, schrijft Bergkamp op haar persoonlijke pagina van de Tweede Kamer. "Ik maak me sterk voor persoonlijke vrijheid, je moet zichtbaar kunnen zijn wie je bent."

Verbod op homogenezingstherapie

Ze zette zich als Kamerlid in voor een regeling voor draagmoederschap, meerouderschap, een discriminatieverbod voor intersekse en transgender personen, het afschaffen van onnodige geslachtsregistratie en een verbod op homogenezingstherapie, zo staat in een lijst van haar initiatieven die ze op Facebook heeft geplaatst. Maar als zorgwoordvoerder deed ze ook mee aan de coronadebatten en heeft ze de wietwet gemaakt voor de legalisering van cannabis. De wet ligt nog bij de Eerste Kamer.

Bergkamp heeft een sterk plichtsbesef en dat heeft ze van haar vader, zei ze in een interview in Het Parool. Haar Marokkaanse vader reisde op zijn zeventiende, na een tussenstop in Parijs, naar Nederland en ontmoette bij aankomst op Schiphol haar moeder. Haar vader, een verkoper van sanitair, was altijd op tijd. "Het moet heel gek lopen, wil ik ergens niet op tijd komen of zelfs afzeggen."

Wars van etiketten

Haar Marokkaanse achternaam was zo moeilijk te spellen en uit te spreken dat ze op 20-jarige leeftijd "om praktische reden" de achternaam van haar moeder aannam, vertelde Bergkamp in een interview op BNR-radio. Ze heeft een hekel aan etiketten. "Ik ben lesbisch, half-Marokkaans, maar ook vrouw, mens, Amsterdammer en wereldburger." Een dubbel paspoort heeft Bergkamp niet. Ze verbaasde zich erover dat ze op een lijst stond van Kamerleden met een etnische achtergrond. "Ik ben gewoon Nederlands. Dat is mijn nationaliteit", zei ze in Het Parool.

Bergkamp vindt dat ze de goede kwaliteiten heeft om Kamervoorzitter te zijn. Ze heeft organisatie en management gestuurd aan de Vrije Universiteit, gewerkt als organisatieadviseur, manager en directeur personeelszaken.

'Grote opgaven'

De Tweede Kamer is ook een bedrijf, weet ze als lid van het presidium maar al te goed. Er werken honderden ambtenaren achter de schermen om het politieke werk te faciliteren. Ook staat de Tweede Kamer aan de vooravond van een grootscheepse verhuizing naar een ander gebouw vanwege de aanstaande renovatie van het Binnenhof.

De Tweede Kamer staat voor "grote opgaven", schreef Bergkamp in haar sollicitatiebrief. Er zitten inmiddels zeventien partijen in de Tweede Kamer, de afhandeling van de toeslagenaffaire en andere rapporten staan op de agenda en de verhuisdozen moeten gepakt worden. "En dat alles in een onzekere periode, waarbij covid invloed heeft op ons leven en werken."

Bergkamp wil dit in goede banen leiden. "Waar ik goed in ben, namelijk het zijn van een verbindende leider, wil ik in praktijk brengen."