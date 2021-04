Duizenden stukken naar enquêtecommissie aardbevingen: 'Heftigste project ooit'

De verhoren zijn pas volgend jaar, maar Groningse gemeenten zijn nu al druk bezig met de voorbereidingen voor de parlementaire enquête over de gaswinning in de provincie. Zij moeten uiterlijk morgen alle relevante stukken naar de commissie sturen.

Volgens RTV Noord beschikt alleen al de gemeente Eemsdelta over 1,4 miljoen documenten over de gaswinning. Daarvan gaan er grofweg drieduizend naar Den Haag. "Het is eigenlijk zoeken naar spelden in meerdere hooibergen", zegt projectleider Wim de Boer.

In maart 2019 besloot de voltallige Tweede Kamer dat het zwaarste parlementaire middel, een enquête, ingezet moest worden naar de besluitvorming over de aardgaswinning en de gevolgen daarvan voor Groningers.

Meer en zwaardere aardbevingen

Al tientallen jaren haalt de overheid gas uit de aardbodem in het noorden van het land. Dat leverde de schatkist veel geld op, maar de negatieve gevolgen voor de inwoners werden de afgelopen jaren steeds groter. Ze kregen gaandeweg te maken met meer en zwaardere aardbevingen en de schade aan hun huizen was vaak onherstelbaar. De hersteloperaties verlopen, tot grote woede van de bewoners, nog altijd traag en moeizaam.