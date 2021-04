Acht meldingen tot dusver bij meldpunt seksueel misbruik Leger des Heils

Acht mensen hebben zich tot nu toe gemeld voor de compensatieregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen het Leger des Heils. De regeling, die sinds 1 maart van dit jaar bestaat, biedt slachtoffers financiële compensatie en psychologische ondersteuning.

De compensatieregeling staat de komende vier jaar open, zodat ieder slachtoffer genoeg tijd heeft om na te denken over het maken van een melding, zegt het Leger des Heils. De regeling is bedoeld voor zaken die verjaard zijn en niet meer voor de rechter kunnen worden gebracht.

Handreiking

Enkele jaren geleden werd bekend dat leden van het Leger des Heils in de jaren 70 misbruik zouden hebben gepleegd in een gezin. Daarna meldden zich nog meer slachtoffers en nam het bewustzijn over seksueel misbruik toe bij de organisatie.

Dat was aanleiding om "met open ogen naar het eigen verleden, naar het heden en naar de toekomst te kijken". Trouw publiceerde twee jaar geleden het verhaal van een misbruikslachtoffer en een verantwoording over de totstandkoming van het krantenstuk.

Met de compensatieregeling wil het Leger des Heils "recht doen aan het leed dat slachtoffers is aangedaan en een mogelijkheid bieden voor herstel", zo is te lezen op een website waar slachtoffers terecht kunnen.