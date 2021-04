Britse klimaatactivisten breken ruiten van hoofdkantoor bank

Volgens Extinction Rebellion speelt de financiële sector een belangrijke rol in het versterken van de klimaatcrisis. Met hun actie bij Barclays wilden leden daar aandacht voor vragen. Volgens hen is Barclays een van de grootste investeerders in fossiele brandstoffen in Europa.

De bank heeft nog geen reactie gegeven op de actie.

Noodknop

"Je kunt onze actie afkeuren, maar vergelijk dan eens een scheur in een raam met bosbranden en overstroomde huizen", zegt een van de actievoerders. "We zijn vandaag in actie gekomen omdat iemand op de noodknop moet drukken, omdat gebroken ruiten beter zijn dan een gebroken toekomst."

Extinction Rebellion keert zich al langer tegen de financiële sector. Vorige week werden nog meerdere leden gearresteerd nadat ze in Londen zwarte kleurstof op de gevel van het hoofdkantoor van de Bank of England hadden gespoten.

Lenterebellie

De klimaatactiegroep is internationaal actief, ook in Nederland. De afgelopen weken organiseerden Nederlandse leden blokkades en demonstraties onder de noemer 'lenterebellie'.

Dit weekend legden actievoerders bijvoorbeeld het autoverkeer op een drukke rotonde in Eindhoven enkele uren plat. Twintig activisten werden toen opgepakt.