Brand in Poolse kledingzaak Rotterdam, mogelijk aangestoken

De politie doet onderzoek naar een brand gisteravond bij een Poolse kledingzaak in de Rotterdamse wijk Katendrecht.

Rijnmond meldt dat omwonenden twee jongens met een jerrycan zagen lopen. Korte tijd later werd het vuur ontdekt. Buurtbewoners hebben het vuur met water geblust. Er is nog niemand aangehouden.

De brandstichting leidt tot onrust in Rotterdam. Het is niet de eerste keer dat Poolse winkels worden bedreigd, beschoten of in brand worden gestoken. Bij meerdere Poolse supermarkten zijn de afgelopen maanden incidenten geweest.

In Rotterdam werd vorige maand nog een Poolse supermarkt twee avonden op rij beschoten. In die zaak is een 21-jarige Rotterdammer opgepakt.