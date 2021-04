Na twee keer uitstel nieuwe datum Invictus Games: 16 tot en met 22 april 2022

De Invictus Games, die in mei in Den Haag zouden worden gehouden, worden uitgesteld naar 16 tot en met 22 april 2022. Eerder werd al bekend dat het sportevenement voor militairen en veteranen voor de tweede keer niet door zou gaan vanwege de coronacrisis. Nu is dus een nieuwe datum bekendgemaakt.

"Het was natuurlijk een grote teleurstelling, maar begrijpelijk dat de Invictus Games wederom niet kunnen plaatsvinden", zegt de organisatie in een verklaring. "We streven er nog steeds naar om veilige, verrassende en impactvolle Games te leveren. Als organisatie willen wij ook onze onoverwinnelijkheid en de Invictus Spirit tonen."

Beschermheer prins Harry

Aan het internationale sportevenement doen militairen en veteranen mee die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt in het leger. De Invictus Games zijn een initiatief van de Britse prins Harry. De eerste editie was in 2014 in Londen. Bij de vorige editie, in 2018 in Sydney, stonden dertien sporten op het programma.

Voor de editie in Den Haag staan tien sporten op het programma: atletiek, gewichtheffen, handboogschieten, indoorroeien, JLR Driving Challenge, rolstoelbasketbal, rolstoelrugby, wielrennen, zitvolleybal en zwemmen.