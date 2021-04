Problemen door winterse neerslag, files van tientallen kilometers

Er is vanochtend bijna 2,7 miljoen kilo zout gestrooid op de wegen, meldt Rijkswaterstaat. Vanuit het noordwesten gaat de sneeuw op steeds meer plekken over in regen. Langs de kust zijn ook nog zware windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur. De wind wordt wel snel minder.

Op verschillende plekken zijn ongelukken gebeurd. Op de A58 tussen Goirle en Gilze sloeg een auto over de kop.

De inzittende kon zelf uit de auto komen en raakte niet gewond: