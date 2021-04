Kim Kardashian nieuwkomer in miljardairslijst Forbes, Bezos weer bovenaan

Ondanks de grote impact van de coronacrisis is het aantal miljardairs afgelopen jaar gestegen naar recordhoogte. Wereldwijd kwamen er 493 nieuwe miljardairs bij, blijkt uit de nieuwe miljardairslijst van het zakentijdschrift Forbes. Het totale aantal stijgt daarmee naar 2755.

De miljardairs van dit jaar zijn volgens het blad ruim 13,1 biljoen dollar waard, tegen bijna 8 biljoen dollar vorig jaar. "De heel, heel erg rijken werden nog veel rijker", zegt Randall Lane van Forbes tegen persbureau Reuters. Zo'n 86 procent is rijker dan een jaar geleden.

Top-3 en Trump

Het Amerikaanse tijdschrift maakt elk jaar een lijst van miljardairs. Amazonbaas Jeff Bezos is voor het vierde jaar op rij de rijkste ter wereld, met een waarde van 177 miljard dollar. Tesla-eigenaar Elon Musk staat met 151 miljard dollar op een tweede plaats. Bernard Arnault, CEO van LVMH, de eigenaar van luxe merken als Louis Vuitton, claimt plaats drie.

De Amerikaanse oud-president Trump zakte maar liefst bijna 300 plekken naar beneden, van plek 1001 naar 1299. Hij is volgens Forbes weliswaar iets rijker geworden, maar minder dan de miljardairs die hem inhaalden.

Nieuwkomer Kim Kardashian

Opvallende nieuwkomer in de lijst is Kim Kardashian. De realityster claimde met haar make up- en kledinglijn plaats 2674 op de World's Billionaires List. Haar vermogen wordt geschat op een miljard dollar, zo'n 845 miljoen euro.

Ook haar realityserie Keeping up with the Kardashians droeg bij aan haar inkomen. In oktober werd Kardashians vermogen nog geschat op zo'n 780 miljoen dollar.

Miljardairs-familie

Kim Kardashian is niet de eerste in de familie die de lijst van miljardairs haalt. Halfzusje Kylie Jenner (23) ging haar voor; ook zij heeft een eigen make-uplijn.

In 2019 werd Jenner benoemd tot jongste miljardair ooit. Die titel werd later door Forbes ingetrokken, omdat er vermoedens waren dat ze zou hebben gesjoemeld met belastingteruggaven zodat haar vermogen hoger zou uitkomen.

Ook ex-man Kanye West zit niet om geld verlegen. Met 1,8 miljard staat hij een stuk hoger op de lijst dan Kardashian, dit jaar op plek 1750.