Mensen bedenken zelf corona-herdenkingsplekken: 'Blijvende herinnering'

Hoewel corona nog geen verleden tijd is, zijn op verschillende plekken in het land herdenkings- en herinneringsplekken. Vaak zijn ze bedacht door inwoners van een dorp of gemeente. Er zijn onder meer bomen geplant en speciale herdenkingsbankjes neergezet. "Dat is belangrijk. Als er behoefte is aan een herdenking, dan zoek je daar een ritueel voor", zegt Riet Fiddelaers-Jaspers, verlies- en traumadeskundige.

In Uden bijvoorbeeld staat sinds juni een katsuraboom. Die wordt vanwege de hartvormige bladeren ook wel 'hartjesboom' genoemd. De gemeente was helemaal in het begin van de pandemie een epicentrum van besmettingen, veel mensen overleden. De hartjesboom is een plek om "samen te komen en te praten over wat er gebeurd is", zei initiatiefnemer Paul van Weert tegen Omroep Brabant.

Blijvende herinnering aan bijzondere tijd

In de gemeente Zevenaar zijn eind vorige maand veertien walnootbomen geplant, die staan voor alle gemeentekernen en buurtschappen. Bij de bomen komen plaquettes met de tekst: 'Deze boom is een blijvende herinnering aan een bijzondere tijd'. Met de fiets kun je langs alle bomen rijden.

Het planten van de bomen was een idee van een inwoner van de gemeente. De keuze is gevallen op een walnootboom, omdat die een stevige, krachtige bast heeft met een zachte kern. "Dat doet ons denken aan de dorpen en de stad Zevenaar", lichtte wethouder Belinda Elfrink toe bij Omroep Gelderland.