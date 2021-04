Openbaar Ministerie spoort Jos B. aan antwoorden te geven over Nicky Verstappen

Het Openbaar Ministerie heeft in het gerechtshof in Den Bosch verdachte Jos B. opgeroepen antwoord te geven in de zaak-Nicky Verstappen. "We sporen de verdachte aan om met antwoorden te komen op de voor de hand liggende vragen. Vragen over wat er precies is gebeurd. Vragen die ook in hoger beroep gesteld gaan worden", zei de advocaat-generaal op een voorbereidende zitting van het hoger beroep tegen B.

Jos B. werd in november vorig jaar veroordeeld tot 12 jaar cel voor het seksueel misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen met de dood tot gevolg. Ook kreeg hij zes maanden voor het bezit van kinderporno. Zowel de advocaat van B. als het Openbaar Ministerie tekende beroep aan tegen de uitspraak.

B. heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van Nicky Verstappen te maken heeft gehad en dat herhaalde hij vanmiddag, meldt 1Limburg.

Voor de hand liggende vragen

"Ik ben het uiteraard niet eens met mijn vonnis, ik heb er niets mee te maken. Er wordt gezegd dat ik lang niet heb verklaard, maar ik heb vanaf het begin gezegd dat ik hem niet om het leven heb gebracht. Ik heb hem niet misbruikt, niet uit het tentenkamp meegenomen. Maar er is vanaf het begin besloten mijn verhaal opzij te schuiven." Volgens B. heeft hij in alle oprechtheid een verklaring gegeven. "Als dat dan niet genoeg is, dan zij het zo."

Op de eerste dag van zijn proces, in de rechtbank in Maastricht, kwam B. met een videoboodschap. Daarin erkende dat hij het lichaam van Nicky heeft gevonden, maar de jongen was toen al dood. B. heeft dat naar eigen zeggen nooit durven te melden bij de politie omdat hij een zedenverleden heeft. Aanvullende vragen over die videoboodschap heeft B. niet willen beantwoorden.

De advocaat-generaal liet weten dat er voldoende bewijs is voor een veroordeling. "Het valt op dat hij ontkent en verder grotendeels heeft gezwegen. Hij antwoordt niet op voor de hand liggende vragen. Zwijgen is een groot recht, maar als iets schreeuwt om een uitleg, dan mag de rechter dat meenemen."

Opnieuw verhoord

B. is vorige maand opnieuw verhoord, maar ook in dat verhoor heeft B. zich op zijn zwijgrecht beroepen. "Dat verhoor was een aanbod, een uitgestoken hand van ons. De verdachte heeft die niet aangepakt", zei de advocaat-generaal. "Als je stelt dat je onschuldig bent, waarom dan niet verklaren? Hij had het eerder over een troefkaart, maar dit is voor ons geen kaartspel."

Op de zogeheten regiezitting vanmiddag kwamen onder meer onderzoekwensen aan bod. De advocaten van B. willen bijvoorbeeld tientallen deskundigen en getuigen horen, bijvoorbeeld die meer kunnen vertellen over de doodsoorzaak van Nicky. Ook vinden ze dat B. op vrije voeten moet komen in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak.

Het hof beslist vrijdag welk onderzoek nog uitgevoerd moet worden en of B. in de cel moet blijven of niet. Het is nog niet duidelijk wanneer het hof de zaak inhoudelijk gaat behandelen. Mogelijk wordt dat niet eerder dan eind dit jaar.