'Alsof iemand is overleden': faillissement D-reizen raakt klanten en (oud-)werknemers

Het faillissement van D-reizen komt hard aan bij de schare vaste klanten en (oud-)werknemers. En hoewel een doorstart niet is uitgesloten, houden klanten er in ieder geval rekening mee dat ze afscheid moeten nemen van hun lokale reisbureau. Ruim 1100 medewerkers verkeren volgens vakbond CNV in grote onzekerheid.

"De gevolgen van de coronacrisis konden natuurlijk niet uitblijven", reageert onderhandelaar Loes Dreschler van CNV Vakmensen. "Het was een kwestie van tijd. Maar dit is een heel slechte dag voor iedereen die in reiswereld werkt."

Voor haar was het de eerste baan

"Het voelt net alsof iemand is overleden", reageert Kati Belliard Sosa (39) op het bankroet. "Ik ben echt van slag." Voor de voormalige medewerker heeft D-reizen een bijzondere betekenis. Een stage bij het bedrijf was de start van haar carrière in het toerisme, gevolgd door een eigen reisbureau in 2013. "Ik heb nu mijn eigen zaak maar dáár heb ik al mijn ervaring opgedaan. Ik heb er de lessen geleerd die ik nodig had."