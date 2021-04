Huurbemiddelaars beboet voor berekenen commissie aan huurders

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt drie huurbemiddelaars boetes op, omdat ze huurders voor bemiddeling hebben laten betalen. Dat is bij wet verboden als de bemiddelaar in opdracht van de verhuurder werkt. "Dit is extra belangrijk bij de huidige krappe woningmarkt, waarbij woningzoekenden in een afhankelijke positie zitten en weinig keuzemogelijkheden hebben", zegt de ACM.

De bemiddelaars brachten 150 tot 400 euro per huurder in rekening, een vergoeding voor wat zij contractkosten, aanhuurkosten, administratiekosten of inschrijfgeld noemden. Huurders werden vaak verplicht deze kosten te voldoen voordat zij de woning konden betrekken.

De Huissleutel uit Tilburg krijgt een boete van 100.000 euro, Amsterdam Housing uit Amsterdam een boete van 80.000 euro en Verkoopwijs Makelaars uit Deventer een boete van 5000 euro.

Kleine bedrijfjes

In 2019 zei de ACM dat 70 procent van de bemiddelaars zich schuldig maakt aan het illegaal doorberekenen van kosten aan huurders. De waakhond riep consumenten op om een klacht in te dienen.

Bemiddelaars aanpakken is lastig, zei de Woonbond toen, een vereniging die de belangen van huurders behartigt. Vaak zijn het geen grote makelaarskantoren, maar kleine bedrijfjes die regelmatig van naam veranderen.