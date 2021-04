Oververhitte gasleiding in Oosterblokker leidt tot ontruiming, 'gevaar geweken'

In het dorp Oosterblokker, bij Hoorn, is vanmiddag opdracht gegeven een gebied met een straal van 500 meter te ontruimen. Er was bij werkzaamheden een gasleiding oververhit geraakt. Rond 16.15 uur meldde de Gasunie dat het gevaar geweken was. Er wordt ter plekke nog wel onderzoek gedaan.

Halverwege de middag kregen veel mensen de omgeving een NL-alert, met het advies om het gebied te verlaten. Ook werd het treinverkeer tussen Hoorn en Hoogkarspel stilgelegd. Omwonenden kunnen inmiddels terug naar huis.