Van sneeuw naar zon naar hagel naar ijs: waar komt dit wisselvallige weer vandaan?

Ook de rest van de dag en morgen zal je nog een paraplu en zonnebril moeten meenemen. In de nacht kan er zelfs een aantal centimeter sneeuw vallen. "In de nacht krijgen we vanuit het noorden te maken met een neerslaggebied. Dat zien we in de kustgebieden vooral terug als regen, maar dieper landinwaarts valt er sneeuw. Misschien wel een paar centimeter, daarom kan het een paar uur wit zijn in de nacht."

Maar omdat het in de loop van ochtend iets minder koud wordt en het gaat regenen, zal het niet heel lang wit blijven. Ook morgen wordt het wisselvallig en wordt de zon afgewisseld met buitjes. Maar omdat de temperatuur iets hoger ligt, is er iets minder sprake van sneeuw en hagel.

Wel gaat de wind weer aantrekken, net als gisteren. In het noordwestelijke kustgebied worden windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur verwacht. "Het gaat flink doorwaaien, en wordt ook echt wel even guur", zegt Hoebert.

Gisteren waaiden al strandhuisjes in zee tijdens een storm aan de Noordzeekust: