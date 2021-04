Leger Mozambique zegt dat Palma veilig is, maar voor hoelang?

Het leger van Mozambique zegt de stad Palma weer in handen te hebben. Die stad in het noorden van het land werd vorige week aangevallen door jihadisten die banden zouden hebben met terreurgroep Islamitische Staat. Tientallen mensen zijn vermoord, duizenden sloegen op de vlucht. Die vertelden gruwelijke verhalen over het bloedbad waar ze getuige van waren geweest.

Correspondent Bram Vermeulen zei in het NOS Radio 1 Journaal dat moet worden afgewacht of Palma echt weer veilig is. De autoriteiten leidden gisteren journalisten door de stad om te laten zien dat het leger de stad onder controle heeft.

"Toen ze dat een paar dagen geleden ook deden, werden de journalisten onder vuur genomen", zegt Vermeulen. "En het leger zei ook voor de aanval van 24 maart dat het Palma onder controle had, maar daarna werd de stad in een mum van tijd onder de voet gelopen en sloegen de militairen massaal op de vlucht."

Complete paniek

Daar komt bij dat de jihadisten vanuit de lucht op afstand werden gehouden door huurlingen uit Zuid-Afrika die met helikopters rondvliegen. Dat ging goed totdat de brandstof op was. "Hun contract eindigt vandaag", zei Vermeulen. "Dat betekent dat er geen luchtmacht meer is totdat de Mozambikanen iets anders verzinnen. Dat alles bij elkaar maakt de belofte van het leger een beetje wankel."

Vermeulen heeft beelden gezien waaruit blijkt dat de stad volledig is vernield. "Je ziet overal rookpluimen. De jihadisten hebben banken en winkels in brand gestoken, maar je ziet ook achtergelaten wrakken van vrachtwagens met lichamen van omgebrachte chauffeurs ernaast. Die probeerden te vluchten, maar zijn in een hinderlaag gelopen. Je ziet dat hotelgasten in paniek met witte verf "Help" op het gras voor hun hotel hebben geschilderd, in de hoop te worden opgepikt door de helikopters van de huurlingen"