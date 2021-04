Tientallen aanhoudingen en boetes bij illegaal feest in Utrecht

Een feest met zeker 120 bezoekers in Utrecht is vannacht beëindigd door de politie. Acht organisatoren en 54 feestgangers die zich niet konden legitimeren zijn aangehouden en kregen een boete. De rest van de bezoekers kreeg alleen een boete wegens overtreding van de coronamaatregelen.

Het illegale feest met catering was op een bedrijventerrein. De politie kreeg rond 23.00 uur in de gaten dat in een loods veel mensen bij elkaar waren. De situatie is een tijdje geobserveerd voordat het feest werd beëindigd

"De loods stond vol met feestende mensen. Er was een dj, de muziek stond hard en er werd volop gedanst", zegt een politiewoordvoerder tegen RTV Utrecht.

Vluchtende feestgangers

Toen de politie het feest beëindigde, sloegen veel aanwezigen op de vlucht. Ze werden opgewacht door agenten die de loods hadden omsingeld.

De bezoekers die alleen een bekeuring kregen, konden daarna vertrekken. De feestgangers zonder identificatiebewijs zijn in een bus meegenomen naar een arrestantencomplex in Houten. Ze mochten naar huis als iemand langskwam met een paspoort of ander legitimatiebewijs.