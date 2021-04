Verlaten Nederlands vrachtschip voor Noorse kust lijkt stuurloos

Het Nederlandse vrachtschip Eemslift Henrika dat gisteren voor de Noorse kust in moeilijkheden raakte door een schuivende lading, heeft nu ook ernstige motorproblemen, melden media in Noorwegen. Gisteravond haalde de Noorse kustwacht de laatste bemanningsleden van boord en bracht hen naar Alesund. Het schip loopt gevaar te kapseizen in de zeer hoge golven.

Het schip dat onder Nederlandse vlag vaart, helt over doordat de lading door de ruwe zee ging schuiven. Gistermiddag werden de eerste acht bemanningsleden al geëvacueerd. De overige vier, inclusief de kapitein, deden een nieuwe poging het schip te stabiliseren. De kustwacht stuurden drie helikopters en twee schepen om daarbij te assisteren.

Rond 20.00 uur liet de kapitein aan de kustwacht weten dat langer aan boord blijven te rlskant was. Daarop werden ook zij geëvacueerd. Een van hen zou met verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht.