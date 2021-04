Kustwacht onnodig de zee op: 'vuurpijl' blijkt ondergaande zon

De KNRM stuurde gisteravond in allerijl vier reddingsboten en een helikopter de Noordzee op na een melding van een rode vuurpijl boven zee. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat een schip in de problemen is.

Maar een half uur later konden de boten weer terugkeren naar hun havens in Katwijk en Scheveningen: de 'vuurpijl' bleek de ondergaande zon.

Omroep West schrijft dat een woordvoerder van de kustwacht wel kon lachen om het misverstand. "De melder had een foto gemaakt van de vuurpijl en toen we die bekeken, bleek het dus te gaan om de zon die een klein stukje door de wolken scheen", zegt hij.

Op de warmtecamera van de helikopter werden meteen na het uitrukken van het materiaal overigens al geen bijzonderheden waargenomen, benadrukt de woordvoerder.