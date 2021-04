Luchtvaartbedrijf Air France-KLM gaat nieuwe aandelen uitgeven, meldt persbureau Reuters. Volgens het Britse persagentschap gaat het bedrijf morgen bekendmaken dat het een deel van zijn staatsleningen wil omzetten in leningen die voor aandelen kunnen worden ingeruild. Ook zou het bedrijf van plan zijn meer aandelen uit te geven om extra geld op te halen.

Gisteren werd duidelijk dat Frankrijk een overeenkomst heeft bereikt met de Europese Commissie over een nieuwe ronde van staatssteun voor Air France. Volgens minister Le Maire van Financiën zijn daarbij concessies gedaan, maar niet het volledige pakket dat Brussel eiste.

De commissie wilde onder meer dat Air France start- en landingsrechten op luchthaven Paris-Orly zou opgeven. Dat gaat ook gebeuren, zegt Le Maire, maar het worden niet de 24 die Brussel in eerste instantie eiste.

Nog geen akkoord over steun voor KLM

Nederland is nog altijd in gesprek met de Europese Commissie over aanvullende steun voor het luchtvaartbedrijf. Volgens het ministerie is dat "voor het geval dat KLM onder voorwaarden ook steun nodig heeft".

"Zoals bekend is de acute nood bij KLM minder hoog", laat een woordvoerder van het ministerie van Financiën weten. Brussel eist onder meer dat KLM vliegrechten inlevert op Schiphol.

Het ministerie noemt het goed dat er een akkoord tussen Frankrijk en Brussel in zicht is. "Zo kan er weer een volgende stap worden gezet op het pad om de luchtvaartmaatschappijen binnen Air France-KLM gezond te houden."

Air-France KLM kreeg vorig jaar in totaal ruim 10,4 miljard euro aan steun van de Nederlandse en Franse staat, in de vorm van leningen en garanties. Beide landen hebben zo'n 14 procent van de aandelen in het luchtvaartbedrijf in handen. In februari werd duidelijk dat het bedrijf vorig jaar 7,1 miljard euro verlies leed.